Libië schiet migranten dood bij vluchtpoging uit gevangenkamp

Geen video? Klik hier.

Schokkende beelden uit Libië waar met scherp wordt geschoten op migranten die trachten te ontsnappen uit een gevangenkamp waar ze worden vastgehouden. Volgens International Organization for Migration (IOM), het officiële instituut van de Verenigde Naties, zijn er zes mensen doodgeschoten en raakten minstens 24 anderen gewond.

Libië krijgt geld van de Europese Unie voor het tegenhouden van vluchtelingen en migranten die trachten naar Europa te reizen. Ordetroepen van de Libische interim regering hebben afgelopen week onderkomens van migranten met de grond gelijk gemaakt en de jacht op hen geopend. Op Channel 4 News is te zien dat een deel van hen over papieren van de VN beschikt die aantonen dat ze gerechtigd zijn asiel aan te vragen. Niettemin zijn er duizenden mensen gearresteerd, waaronder kinderen, en worden ze opgesloten in gevangenkampen.

In die kampen zijn de omstandigheden schokkend. 4 News meldt dat in een kamp de gevangengehouden migranten uiteindelijk werden vrijgelaten omdat er simpel geen voedsel was. Eerder deze week sloegen hulporganisaties alarm, meldde NRC:

Artsen zonder Grenzen roept het Nederlandse kabinet op „de meest kwetsbare vluchtelingen” op te vangen uit Libische, Rwandese of Nigerese detentiecentra. Ook moeten de Libische autoriteiten volgens AzG met „veilige en menswaardige” alternatieven komen voor de detentiecentra. Afgelopen maandag publiceerde de VN-Mensenrechtenraad nog een rapport waarin het stelde dat burgers in Libië sinds 2016 het risico lopen op onder meer arbitraire opsluiting, marteling en buitenrechtelijke executies.

Volgens het IOM zitten in de kampen zo’n 10.000 mensen vast.