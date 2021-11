Liegende Sywert van Lienden bedondert de boel weer

Dat pandemieprofiteur Sywert van Lienden een moeizame relatie onderhoudt met de waarheid, weten we sinds hij zich in allerlei bochten wrong om maar niet te hoeven erkennen dat hij multimiljonair was geworden door zich voor te doen als weldoener. Ook in zijn contacten met de overheid loog Van Lienden.

Zelfs nu is uitgekomen dat de gewezen talkshowgast miljoenen heeft binnengeharkt met zijn dubieuze mondkapjeshandel blijft hij gewoon doorgaan met glashard liegen, ontdekte Tim Hofman die twee uitzendingen van BOOS wijdde aan de pandemieprofiteur en zijn kornuiten Bernd Damme en Camille van Gestel.

De liegende Van Lienden liet aan Hofman weten dat hij tijdens onderhandelingen over commerciële mondkapjesleveringen geen gebruikmaakte van het e-mailadres van zijn non-profit Stichting Hulptroepen Alliantie. In werkelijkheid blijkt de fopfilantroop dat wel degelijk te hebben gedaan, blijkt uit een screenshot dat Hofman via Twitter deelt.

goeiemorgen @Sywert! vraag. je schreef ons: 'Tijdens alle besprekingen voor en tijdens de contractonderhandelingen is geen gebruik gemaakt van e-mailadressen van Stichting Hulptroepen Alliantie(…)' maar zie onderstaande. je mailt LHC en VWS met hulptroepen-adres. hoe zit dit? https://t.co/nAe4bO3nkc pic.twitter.com/DMoxdDplfX — Tim Hofman (@debroervanroos) November 29, 2021

Hofman legt uit dat deze leugen van belang is. “Want we willen graag helder hebben onder welke voorwendselen jullie aan tafel kwamen bij VWS”, schrijft hij aan Van Lienden. “Bijvoorbeeld of het om een non-profit initiatief ging of niet.”