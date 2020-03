Liesbeth List overleden

Zangeres en actrice Liesbeth List is afgelopen woensdag op 78-jarige leeftijd overleden in haar slaap. Dat heeft haar familie gemeld aan de NOS. In 2017 stopte ze met optreden, omdat ze leed aan dementie.

List stond bekend als de Grande dame van het Nederlandse chanson, dankzij nummers als Pastorale, Aan de andere kant van de heuvels, Kinderen een kwartje en Heb het leven lief, Ze zong veel vertaalde nummers van de Belgische chansonnier Jacques Brel.

Vanwege de coronacrisis zal List in kleine kring worden gecremeerd.

Foto: Nationaal Archief