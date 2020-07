Liever terug naar Roemenië dan werken in Nederlands slachthuis

“Het is niet een beetje lastig of vies, het is de hel. Een nachtmerrie.” In een interview met het Brabants Dagblad windt de Roemeense arbeidsmigrant Alexandru Balint er geen doekjes om: het werk in slachthuis Vion in Boxtel is verschrikkelijk.

Balint kreeg geen goede beschermende kleding. Omdat hij geen handschoenen droeg, had hij na de eerste dag al zeven blaren, vertelt hij. “Ze verbonden heel mijn hand en gaven me de tweede dag een klus voor mijn linkerhand, met een buis die werkte als een stofzuiger. Na drie uur brandde mijn schouder.”

De ontberingen waarmee Balint bij Vion te maken kreeg, zijn illustratief voor de beroerde omstandigheden waaronder arbeidsmigranten in Nederland moeten werken, zegt de Roemeen. De buitenlandse werknemers zijn overgeleverd aan dubieuze uitzendbureaus die hen ook huisvesten.

Door de coronacrisis was er de afgelopen maanden veel aandacht voor de omstandigheden waaronder arbeidsmigranten in de vleesverwerkende industrie moeten werken en wonen. In tal van landen bleken slachthuizen de bron van corona-uitbraken.

Ook bij verscheidene slachthuizen van Vion raakten medewerkers besmet. Dat weerhield het bedrijf er niet van om de coronaregels aan de laars te lappen. Eind mei werden personeelsleden in busjes betrapt, terwijl de slachthuizen ook bij het vervoer van hun medewerkers moeten zorgen dat ze voldoende afstand kunnen houden.

De werknemers in slachthuizen zijn in veel landen arbeidsmigranten. Zij werken en wonen dicht op elkaar. Daardoor neemt de kans op coronabesmettingen flink toe. Ook de omstandigheden in de slachthuizen – lage temperaturen en eindeloze recycling van koude lucht – zijn gunstig voor de verspreiding van het virus.

Uit onderzoek bij de Duitse vleesgigant Tönnies, waar 1.500 medewerkers besmet raakten, blijkt daarnaast dat aerosolen vermoedelijk een rol spelen bij de coronaverspreiding in slachterijen. Het bij Tönnies gebruikte koelsysteem zorgde ervoor dat ongefilterde lucht met virusdeeltjes kon blijven circuleren in het slachthuis.

Balint heeft besloten terug te keren naar Roemenië, het land waar hij uit wegtrok om meer te verdienen. De afgelopen dagen moest hij al in een tent slapen. In Roemenië zeggen ze: “slechter dan hier kan niet”, vertelt Balint aan het Brabants Dagblad. “Ik weet nu dat dat wel kan.”

cc-foto: BlackRiv