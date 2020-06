Lijfwachten Baudet verhinderen met geweld ludiek protest

‘Wie zijn de lijfwachten @thierrybaudet die me 20min op mn knieen dwongen?’ Dat wilde Jasper Toeli van den Elshout uit Den Bosch weten in een oproep op Twitter waar hij zoekt naar getuigen van het voorval. Van den Elshout was zaterdag aanwezig op De Parade in zijn woonplaats waar die dag Forum voor Democratie (ik wist niet dat het kamerlid er ook zou zijn) Thierry Baudet campagne voerde door middel van het uitdelen van een partijpamflet. Van den Elshout stond op ruime afstand van Baudet met in zijn handen een doos met daarop ‘oud papier hier svp bvd’ geschreven. Daarop werd hij door twee persoonsbeveiligers van Baudet weggevoerd en naar de grond gewerkt.

Tegenover Joop laat Van den Elshout weten:

Ik kan me voorstellen dat een hoop mensen geen boodschap hebben aan deze flyer, dus ik besloot een inleverpunt aan te dieden voordat straks de stad vol ligt met polariserend oud papier. Daarbij bleef ik netjes op dertig meter afstand [van Baudet].

Van de twee persoonsbeveiligers die Van den Elshout vervolgens benaderen, laat er een goudkleurige penning zien aan een ketting om zijn hals. Van den Elshout: “Ik heb eigenlijk geen idee of hij gezegd heeft agent te zijn, maar die indruk wekte hij wel. Ik werd gesommeerd mee te komen. Daarop vroeg ik: Op grond van wat? Ik sta hier gewoon midden op De Parade met een doos oud papier en sta niemand in de weg.”

Van den Elshout laat weten dat daarop direct zijn armen op zijn rug werden gevouwen door de beveiligers, waarna hij werd meegetrokken. Zo’n vijftig meter verderop, vlak voor een nabijgelegen terras, werd hij naar de grond gewerkt. Daar werd hij zo’n twintig minuten lang gedwongen op zijn knieën te blijven zitten. Pas wanneer er politieagenten te zien zijn, vertrekken de beveiligers, maar niet voor Van den Elshout met zijn telefoon nog duidelijke foto’s van het tweetal kan maken.

Ik ben achter ze aan gelopen om ze niet uit het oog te verliezen. Toen we ik terugkwam was de politie al weg. Ik heb nog wel een boa aangesproken, die probeerde me uit m’n hoofd te praten aangifte te doen en reed vervolgens door.

Inmiddels heeft Van den Elshout telefonisch een afspraak voor een aangifte gemaakt. Die aangifte vindt donderdag plaats. Ondertussen zoekt hij naar getuigen die zijn verhaal kunnen bevestigen. Twee personen hebben zich inmiddels bij hem gemeld. Ook heeft hij inmiddels een foto gekregen waarop te zien is hoe de beveiligers zich over iemand heen buigen die op de grond zit, maar op die foto is niet te zien dat het om Van den Elshout gaat. Ook heeft hij een video-opname gekregen, gemaakt vanaf het terras waar hij naartoe gebracht werd. Op die beelden is Van den Elshout wel te zien, duidelijk herkenbaar aan het witte mondkapje dat hij droeg. Te zien is hoe hij op zijn knieën op de grond zit, met het gezicht naar de muur gericht, terwijl de twee beveiligers dicht op hem staan en iets tegen hem zeggen.

Naast de twee getuigen die zich al hebben gemeld is Jasper Toeli specifiek op zoek naar een jongeman met een blauwe zonnebril die het hele voorval van dichtbij gefilmd heeft en ook heeft opgenomen wat de beveiligers hebben gezegd.

Op Twitter hebben oplettende twitteraars de identiteit van een van de beveiligers inmiddels weten te achterhalen. In een promotiefilmpje op YouTube spreekt deze man over zijn werk als persoonsbeveiliger. Het zou hier gaan om een oud-politieagent. Kort nadat de video op twitter werd gedeeld, werd deze door de uploader verwijderd. Van den Elshout zegt inmiddels ook aanwijzingen te hebben ontvangen wie de tweede persoon is. Na een aantal tips over de identiteit van de beveiligers heeft hij de tweets met foto’s en video verwijderd. Wel zoekt hij nog steeds naar meer getuigen en video-opnames om een volledig beeld te krijgen in verband met zijn aangifte.

De redactie van Joop heeft het Forum voor Democratie gevraagd om een reactie. Die bleef uit.