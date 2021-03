Lijsttrekker en nummer drie van 50Plus rollend over straat

In deze onzekere tijden is het geruststellend dat er ook zaken zijn die nooit veranderen. Een van die zekerheden is dat 50Plussers elkaar op gezette tijden de tent uitvechten. Lijsttrekker Liane den Haan vroeg de nummer 3 op de kieslijst, Ellen Verkoelen, dinsdag om zich terug te trekken. Dat deed ze niet in een gesprek met Verkoelen, maar via NPO Radio 1.

Helemaal als een verrassing komt het opmerkelijke verzoek acht dagen voor de verkiezingen niet. Den Haan werd in haar tijd bij de ANBO ‘mevrouw Poetin’ genoemd. Onderzoeksjournalist Kim van Keken schreef over de Den Haan toen ze nog de scepter zwaaide bij de ouderenbond. Zij omschrijft haar ‘methode’ op Twitter als: “iedereen die het niet met je eens is dwingen te vertrekken”.

De onenigheid tussen Den Haan en Verkoelen spitst zich toe op de AOW-leeftijd. Verkoelen vindt dat de ouderenpartij moet vasthouden aan 65 jaar, zoals ook in het verkiezingsprogramma staat. Den Haan kiest voor 67 jaar, zoals is afgesproken in het pensioenakkoord.

Volgens de lijsttrekker van 50Plus is er een ‘heel klein clubje’ binnen de partij dat voortdurend voor ‘gedoe’ zorgt. Een WhatsApp-groep van de toptien van de kandidatenlijst werd vorige maand al opgeheven vanwege het constante geruzie.