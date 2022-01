Limburg gooit horeca en cultuur open uit protest tegen lockdown

In vijftien Limburgse gemeenten, waaronder Valkenburg, Maastricht en Heerlen, zijn zaterdag de horeca en cultuurinstellingen geopend, ondanks dat de coronamaatregelen nog steeds voorschrijven dat deze sectoren gesloten blijven. De burgemeesters van de gemeenten staan de opening toe bij wijze van protest. In een gezamenlijk persbericht schrijven zij dat deze bedrijven hiermee de gelegenheid hebben ‘om een signaal af te geven dat de ernst van hun situatie onderschrijft’.

Vrijdagavond maken premier Mark Rutte en de nieuwe gezondheidsminister Ernst Kuipers (D66) officieel bekend welke versoepelingen van de lockdown er zaterdag ingaan. Die lekten eerder deze week al uit: er kan weer worden gewinkeld op afspraak, contactberoepen zoals kappers kunnen weer van start en er komt meer ruimte om te sporten. Zowel de horeca als de cultuurinstellingen, twee sectoren die sinds de eerste lockdown zwaar getroffen worden, moeten hun deuren gesloten houden.

In Limburg zullen nu uit protest de horeca en culturele instellingen hun deuren openen tussen 10 uur ’s ochtends en 8 uur ’s avonds. Daarbij wordt wel de anderhalve meter afstand in acht genomen, zijn mondkapjes verplicht en er wordt gecontroleerd op coronatoegangsbewijzen. Minister Hanke Bruins Slot (CDA) van Binnenlandse Zaken zegt begrip te hebben voor het standpunt van de burgemeesters, maar wijst hen wel op de regels die zijn ‘afgesproken in het belang van de volksgezondheid’.

Vrijdag zijn in Valkenburg de winkels en horeca open tot 4 uur ’s middags uit protest tegen de maatregelen. Burgemeester Daan Prevoo liet al weten niet te zullen handhaven omdat hij de demonstratie erkent. Er worden dus geen waarschuwingen en boetes uitgedeeld zolang de coronaregels worden nageleefd. In een reactie op het Valkenburgse protest zei minister Dilan Yesilgöz (VVD) van Justitie dat het niet aan Den Haag is om te bepalen hoe er lokaal wordt gehandhaafd. Wel zei ze te hopen ‘dat iedereen in Valkenburg de focus heeft op wat er in de ziekenhuizen gebeurt en hoe we voorkomen dat te veel mensen ernstig ziek worden’.