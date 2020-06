Limburgse agent op camera vastgelegd met racistische uitspraak

Een politieagent uit het Limburgse Vijlen heeft zich schuldig gemaakt aan een racistische opmerking tegen een groep jongeren. Bij een controle wantrouwde de agent het feit dat de jongeren zich te voet verplaatsten. Dat maakte hij kenbaar door te zeggen: “Mannen van jullie afkomst, die gaan niet met 29 graden lopen.” De beelden waarop te horen is wat de agent zegt, zijn in handen van 1Limburg.

Een woordvoerder reageert tegenover 1Limburg:

Bij deze controle is door een agent inderdaad een uitspraak gedaan, die is vastgelegd. De agent heeft hierover een gesprek gehad met zijn leidinggevende en betreurt deze uitspraak. We zijn open en transparant, daarom gaan we hierover in gesprek met de betrokkenen.

Zelf zegt de agent dat zijn uitspraak vooral ‘ongelukkig’ was en dat hij iets anders bedoelde te zeggen. De opmerking van de politieagent is extra beladen, omdat deze in een week komt dat er op veel plekken in Nederland aandacht wordt gevraagd voor institutioneel racisme en politiegeweld vaak gericht op mensen van kleur. Eerder deze week zei premier Mark Rutte tijdens zijn persconferentie dat discriminatie in Nederland inderdaad ‘een systematisch probleem‘ is.