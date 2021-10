Linkse burgemeester die immigranten hielp moet dertien jaar de cel in

De Italiaanse oud-burgemeester Domenico Lucano, die enkele jaren geleden wereldberoemd werd doordat hij de poorten van zijn dorp openzette om immigranten te verwelkomen, is veroordeeld tot dertien jaar celstraf. Lucano, die al sinds 2018 onder huisarrest leefde, stond terecht voor “faciliteren van illegale immigratie” en voor “onregelmatigheden” in zijn beleid.

De linkse Lucano was burgemeester van Riace, een sterk vergrijsd bergdorp in de zuidelijke regio Calabrië. Al in de jaren 90 haalde Lucano Koerdische vluchtelingen naar zijn dorp om de vergrijzing op te vangen en ging daar mee door tijdens de oorlog in Syrië toen veel Syrische vluchtelingen in Italië belandden. In 2018 telde het dorp van 1900 inwoners zo’n driehonderd immigranten.

Hoewel burgemeesters van soortgelijke dorpen wereldwijd zijn voorbeeld volgden en Lucano in 2016 nog in de lijst van vijftig meest invloedrijke personen ter wereld van het blad Forbes werd opgenomen, wekte hij ook de woede van extreemrechts dat hem er onder meer van beschuldigde schijnhuwelijken te arrangeren, valse identiteitskaarten te verstrekken en publiek geld onjuist te besteden. Drie jaar geleden werd Lucano gearresteerd.

Hoewel Lucano’s advocaten weerspreken dat er sprake is geweest van een politiek proces, zeggen ze wel dat bij de veroordeling “woede” jegens de oud-burgemeester heeft meegespeeld. De afgelopen periode voerde Lucano campagne voor de linkse regiopresidentskandidaat Luigi de Magistris voor de verkiezingen van zondag en maandag. Matteo Salvini, leider van het extreemrechtse Lega, gebruikt de veroordeling om zijn aanhang ervan te overtuigen dat links wordt geleid door iemand die zojuist is veroordeeld tot een lange gevangenisstraf.

Diezelfde Salvini zou nog wel eens spijt kunnen krijgen van die bewoordingen. Deze week werd ook bekend dat zijn eigen social-media-goeroe Luca Morisi, verantwoordelijk voor een stijgende populariteit online voor Lega, verdacht wordt van drugshandel. Morisi is het brein achter software genaamd ‘Het Beest’. Met die software kon vanaf de sociale mediaaccounts van Salvini grote hoeveelheden haatberichten over immigranten worden gedeeld.

Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben schande gesproken van de veroordeling van Lucano, wiens partner eveneens werd veroordeeld tot een celstraf van ruim vier jaar. De advocaten van Lucano hebben laten weten in hoger beroep te gaan.