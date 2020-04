Linkse oppositie: bevries huren en verbied huisuitzettingen

Linkse oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA willen dat tijdens de coronacrisis de huren worden bevroren. Ze roepen het kabinet op met maatregelen hiervoor te komen. Ook moet de regering harder in actie komen om te zorgen dat huurders met een huurachterstand niet uit huis gezet worden. Dat meldt het AD dinsdag.

Elk jaar wordt op 1 juli de huurverhoging van de sociale woningbouw doorgevoerd. Dat mag dit jaar met maximaal 5,1% tot 6,6%. Hoeveel de stijging bedraagt is afhankelijk van de loongegevens die door de Belastingdienst aan de woningcorporaties zijn doorgegeven. Maar, zo zeggen de linkse partijen, de prognose waarop de voorgestelde verhoging is gebaseerd, stamt uit de tijd voor de coronacrisis. Een periode van hoge verwachte economische groei en lage werkloosheid. Een in korte tijd achterhaald gebleken werkelijkheid.

Woensdag wordt in de Tweede Kamer een spoedwet besproken waarmee moet worden voorkomen dat aflopende huurcontracten kunnen worden opgezegd. Maar die wet gaat de linkse partijen niet ver genoeg. Zij wijzen erop dat veel mensen nu al moeite hebben de huur te betalen en dat hun penibele situatie als gevolg van de coronacrisis verergert. De geplande huurverhogingen moeten dus van de baan, zeggen GroenLinks, PvdA en SP.

Ook de maatregel die zegt dat tijdelijke huurcontracten verlengd moeten worden is niet voldoende dichtgetimmerd, aldus de partijen. Zo zijn er uitzonderingen voor verhuurders die willen verbouwen of een huurder hebben gevonden die een hogere huurprijs wil betalen. In die gevallen mag een verhuurder alsnog besluiten een tijdelijke huurovereenkomst te beëindigen. Ook waarschuwt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer dat het toegestaan blijft om al bij een kleine betaalachterstand uit huis gezet te worden. Zo’n twintigduizend gezinnen met tijdelijke huurcontracten lopen risico op straat te belanden. De drie linkse partijen willen nu dat het gedurende de coronacrisis wettelijk verboden wordt iemand uit huis te zetten.