Linkse oppositie pleit samen met artiesten voor cultureel noodfonds

Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP doen een gezamenlijke noodoproep in de Volkskrant voor een acuut noodfonds voor de culturele sector. Die oproep is mede ondertekend door een grote groep artiesten. Het noodfonds moet een ‘onomkeerbaar drama’ in de culturele sector voorkomen.

Nu door de coronamaatregelen een groot deel van Nederland op slot zit, komen zo’n 300.000 mensen die hun brood verdienen in de culturele sector ernstig in de knel. Optredens, tentoonstellingen en muzieklessen kunnen voorlopig niet doorgaan, met grote financiële gevolgen. Voor mensen werkzaam in die sector, maar ook voor de rest van Nederland, staat in het pleidooi te lezen:

Volgens het CBS is de sector goed voor 3,7 procent van het Bruto Binnenlands Product, maar het is juist de waarde die niet in cijfers uit te drukken is waar we niet zonder kunnen.

De briefschrijvers waarschuwen ervoor dat zowel kunstenaars, als ook creatieve organisaties zoals theaters, debatcentra en orkesten, de zomer niet zullen halen wanneer de overheid niet ingrijpt. De tegemoetkoming voor zzp’ers die het kabinet is overeengekomen in een pakket noodmaatregelen, geldt in veel gevallen niet voor beroepen in de culturele sector:

Liefst 60 procent van de mensen die in de culturele sector werken, is zzp’er. Velen van hen werken als freelancer en zijn nu afhankelijk van het vrijwillig doorbetalen door gezelschappen. Die gezelschappen stevenen af op faillissement als zij deze kunstenaars doorbetalen.

De ondertekenaars van het pleidooi schrijven dat er geheel terecht wordt geapplaudisseerd voor de thuiszorg, schoonmakers en verplegers. Ze wijzen er daarnaast op dat het kabinet ‘alles op alles’ gaat zetten om KLM en Schiphol overeind te houden. ‘De culturele en creatieve sector verdient dezelfde daadkracht,’ besluit het pleidooi.

De brief is onder meer ondertekend door Jesse Klaver (GroenLinks), Lillian Marijnissen (SP) en Lodewijk Asscher (PvdA), maar daarnaast ook door Claudia de Breij, Jeangu Macrooy, Ali B. en anderen.

cc-foto: Wikipedia