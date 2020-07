Linkse oppositie wil spoeddebat over corona, experts bepleiten mondkapjes

De linkse oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA willen dat de Tweede Kamer terugkomt van het reces voor een spoeddebat over de stijging van het aantal coronagevallen in Nederland. “Belangrijke les van eerste uitbraak: snel handelen”, twittert de zorgwoordvoerder van GroenLinks Corinne Ellemeet. Zij krijgt bijval van haar collega’s Maarten Hijink (SP) en John Kerstens (PvdA).

Aantal besmettingen in een week verdubbeld, aantal testverzoeken stijgt snel en kan niet overal meteen in worden voorzien, reproductiegetal stijgt. Echt zorgelijk. Belangrijke les van eerste uitbraak: snel handelen. Daarom vraagt @groenlinks een spoeddebat aan met minister. — Corinne Ellemeet (@CorinneEllemeet) July 24, 2020

Ook deskundigen dringen aan op nieuwe maatregelen. In een brief aan premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge schrijven zij dat er snel nieuwe maatregelen genomen moeten worden. Volgens hen is er sprake van een “urgente dreiging voor de volksgezondheid”. De opstellers van de brief willen onder meer een mondkapjesplicht in de horeca en voor contactberoepen.

Het RIVM blijft nog altijd sceptisch over mondkapjes, terwijl andere landen allang om zijn. Zo geldt in België een mondkapjesplicht in winkels, en erkent nu zelfs president Trump schoorvoetend dat een mondmasker kan helpen.

De burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam, Halsema en Aboutaleb, willen dat burgers vaker mondkapjes gaan gebruiken. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, die aanvankelijk net als het RIVM bedenkingen had, bepleit inmiddels het dragen van mondkapjes op drukke plaatsen.

Het @rivm blijft volhouden dat mondkapjes niet nodig zijn. Ook de @WHO had lang dat standpunt, maar is inmiddels van mening veranderd. “Op drukke plekken, zeker binnen, zou het helpen als mensen mondkapjes dragen”, zegt onderzoeker @bencowling88. #Nieuwsuur pic.twitter.com/C1u3MNwOe2 — nieuwsuur (@Nieuwsuur) July 22, 2020

De experts die het kabinet een brief hebben gestuurd, willen daarnaast beter bron- en contactonderzoek. Het testen moet laagdrempeliger worden, bijvoorbeeld door mensen ook thuis te testen. De GGD Hollands-Midden wees recent nog een test af bij een man die een café had bezocht waar veel bezoekers waren besmet. De man die geen symptomen had, bleek toch Covid-19 te hebben.