GroenLinks, PvdA en SP eisen van het kabinet dat de geplande verlaging van winstbelasting voor bedrijven van tafel gaat. Zo niet, dan stemmen de drie linkse oppositiepartijen komend jaar tegen het belastingplan van de regering. Dat hebben partijleiders Jesse Klaver, Lodewijk Asscher en Lilian Marijnissen dinsdagavond gezegd tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in Amsterdam.

Het gezamenlijk optrekken van de drie partijen in deze kwestie brengt het kabinet in een lastig parket. Aangezien VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer, is steun van de oppositie noodzakelijk. PvdA en SP waren van meet af aan tegen het belastingplan, GroenLinks stemde afgelopen najaar nog voor. Maar volgens partijleider Jesse Klaver is “de tijd van rechtse politiek voorbij”.

De drie linkse partijen willen in plaats van de winstbelasting verlagen, investeren in “grote maatschappelijke problemen”. Daaronder vallen bijvoorbeeld het klimaat, de woningnood en de tekorten in het onderwijs en de zorg. SP-leider Marijnissen noemde die investeringen “keihard nodig voor onze samenleving”.

