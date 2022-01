Linkse partijen willen gezamenlijke vuist maken tegen Rutte IV

Een grote groep oppositiepartijen probeert gezamenlijk op te trekken tegen het nieuwe kabinet. PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volt, Denk, BIJ1, SP, Pieter Omtzigt en Liane den Haan hebben een gemeenschappelijke appgroep met de naam ‘Eendracht maakt macht’, onthult NRC Handelsblad.

Ze vinden zo’n beetje allemaal dat Rutte IV doelloos met geld smijt en de rekening vooruit schuift. Dat groepen mensen – ouderen met alleen een aow, jongeren in de ggz – vergeten worden. Wordt het geld uit het klimaatfonds niet een cadeautje voor grote bedrijven? En als je echt de armoede onder kinderen wilt halveren, waarom geef je daar dan niet veel meer geld aan uit? En als het over de aow gaat, die niet zal meestijgen met de geplande verhoging van het minimumloon, vinden ze zo goed als zeker ook andere, rechtse partijen.

De partijleiders komen geregeld bijeen om debatstrategieën te bespreken. Helemaal vlekkeloos verloopt de samenwerking – een initiatief van Jesse Klaver en Lilianne Ploumen – nog niet. Zo bestaat er onduidelijkheid over de rol van Lilian Marijnissen, die telkens verstek laat gaan bij afspraken en ook niets zegt in de appgroep.

Het leidde al een keer tot irritatie bij Sylvana Simons: waarom zat Marijnissen in de groep, als ze nooit iets van zich liet horen? Was het misschien alleen om te weten wat de anderen van plan waren? Dat ze de suggestie van ‘afkijken’ per ongeluk deed in de groep waar Marijnissen zelf lid van was, drong pas later tot Simons door.