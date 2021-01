Linkse partijen willen verbod op fossiele reclame

Op hun online verkiezingscongressen die zaterdag plaatsvinden, zullen de PvdA en GroenLinks naar verwachting instemmen met een verbod op fossiele reclames. “Een wereldwijd unicum”, stelt het burgerinitiatief Reclame Fossielvrij.

Bij de PvdA hebben de leden, na een positief advies van het partijbestuur, hun goedkeuring gegeven aan dit amendement (85% stemde voor). Het opnemen in het PvdA-programma is daarmee slechts nog een formaliteit. Bij GroenLinks stemmen de leden morgen over het amendement. Ook daar gaf het partijbestuur een positief advies.