Linkse twitteraars geïntimideerd met huisbezoek extreemrechts

Volgers van het extreemrechtse twitteraccount Vizier Op Links hebben prominente linkse twitteraars thuis opgezocht en geïntimideerd. Daarbij werden flyers achtergelaten met het logo van het extremistische account en de boodschap dat de woning ‘geobserveerd’ wordt. Ook wordt op de flyer gevraagd tips over linkse personen door te geven aan Vizier Op Links.

Ik kom net thuis en vind dit op mijn deurpost. Dit is niet normaal. pic.twitter.com/pE428Wgk7Y — Nadia Bouras (@NadiaBouras) March 21, 2021

Het gaat om historicus Nadia Bouras en GroenLinkser Huub Bellemakers. Bouras deelde zondag een foto van de bij haar thuis aangetroffen flyer, waarna Bellemakers hetzelfde deed. Hij ontving de flyers al eerder, maar besloot er toen niets over te zeggen om geen negatieve aandacht te genereren. Wel deed hij aangifte.

Deze dus, stickers van Vizier op Links aan m'n deur, na die ene tweet van mij. pic.twitter.com/AyigPSLvJ6 — Huub Bellemakers (@HuubBellemakers) March 21, 2021

Op Twitter spreken veel mensen zich uit tegen de fascistische tactieken van het Vizier op Links-account, ook wordt Twitter zelf opgeroepen het account offline te halen. Het account is al tijden bezig om uitgesproken linkse mensen een doelwit te maken, onder andere door persoons- en adresgegevens online te zetten waarna volgers van het account die personen belagen. Dat gebeurde bijvoorbeeld eerder dit jaar bij een lid van antiracisme-organisatie We Promise. Nadat Vizier Op Links haar adres bekendmaakte, ontving ze op haar thuisadres bedreigingen. Ook zorgde een gerichte haatcampagne richting haar werkgever ervoor dat de vrouw haar baan kwijtraakte.

Kijk wat Marisella van @wepromiseto vandaag in haar brievenbus tegenkwam. Dit is pure intimidatie. Bizar dat @CED_Europe en @CED_BeLux iemand ontslaat als gevolg van een hetze die door dit extreemrechts terreur-account is gestart. @POL_NHN, waar zijn jullie? pic.twitter.com/ZDqbGhQ8Sg — Jazie Veldhuyzen (@JazieAnthony) January 12, 2021

Dat het anonieme account onverbloemd rechtsextremistisch is, was voor enkele media eerder geen probleem om Vizier Op Links als bron op te voeren. Onder meer de NOS had er geen probleem mee om de verdachtmakingen vanaf het account te gebruiken als ‘neutraal’ onderdeel van berichtgeving en ook het Algemeen Dagblad noemde het simpelweg een ‘activistisch platform’.

Hou op hoor! Wat een enge, onacceptabele escalatie ↘️ https://t.co/O8Y1pFPlyL — Marietje Schaake (@MarietjeSchaake) March 21, 2021

Dit is pure intimidatie in een vrije rechtstaat 👇 https://t.co/H1wq0pqQ0d — Ronald Giphart (@ronaldgiphart) March 21, 2021