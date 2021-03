Lisa van Ginneken (D66) wordt eerste transgender in de Tweede Kamer

Lisa van Ginneken, nummer 22 op de lijst van D66, is de eerste transgender persoon die een zetel gaat bezetten in de Tweede Kamer. “Dankjewel kiezers dat jullie samen met mij geschiedenis hebben geschreven. Transgender mensen hebben nu rechtstreekse vertegenwoordiging in onze landelijke politiek. Ik ben blij en dankbaar!” schrijft de dolgelukkige 48-jarige coach en organisatieveranderaar in een tweet vanuit de trein, op weg naar Den Haag om het grote verkiezingssucces van D66 te vieren.

“Graag geef ik transgender mensen een gezicht in de landelijke politiek en laat ik heel Nederland zien dat transgender mensen meer zijn dan een spannend verhaal,” aldus de motivatie die Van Ginneken gaf om zich kandidaat te stellen. “Als eerste transgender Tweede Kamerlid wil ik werken aan een inclusieve samenleving, waarin vertrouwen in mensen belangrijker is dan regels en waarin mensen meer invloed hebben. Iedereen telt mee en iedereen doet mee.”