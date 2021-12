Rutte en De Jonge maken zich ‘serieuze zorgen’ over Omikron

Geen video? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Kijk hier mee naar de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge over de coronamaatregelen die ze traditiegetrouw al van tevoren hebben laten uitlekken.

Update:

De opmars van Omikron is volgens Mark Rutte “reden tot zorg en grote voorzichtigheid”. Hugo de Jonge maakt zich “serieuze zorgen”. “Een nieuwe golf is te verwachten. Daar moeten we ons schrap voor zetten.”

Om die reden is de schoolsluiting volgende week volgens hen gerechtvaardigd, zeiden Rutte en De Jonge dinsdagavond tijdens hun persconferentie. Rutte kan niet garanderen dat de scholen op 10 januari weer opengaan. Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van de Omikron-golf.

Daarnaast blijven de al bestaande coronamaatregelen van kracht. “Vier gasten blijft de norm”, aldus Rutte. Dat geldt ook voor de kerstdagen en Oud en Nieuw. De premier noemde het “ongelooflijk ingrijpend en verdrietig” dat er geen grotere feesten kunnen plaatsvinden. Volgens hem kan het niet anders. “Juist de mensen die ons lief zijn moeten we willen beschermen.” Rutte drong er dan ook op aan bij “opa’s en oma’s” om hun kleinkinderen niet “onder de kerstboom te knuffelen”.

Eind deze week zal het Outbreak Management Team (OMT) een advies uitbrengen over hoe om te gaan met Omikron. Rutte en De Jonge sluiten niet uit dat er dan een nieuw “weegmoment” komt.

De Jonge kondigde een “maximale versnelling van de boostercampagne” aan. Eind volgende week zullen alle 45-plussers zijn uitgenodigd. In de tweede helft van januari moeten alle 18-plussers in Nederland de kans hebben gehad om een derde prik te hebben gehaald.

“Booster voor je eigen gezondheid, booster voor de kwetsbaren en booster voor de samenleving”, adviseerde De Jonge.

Eerder:

De basisscholen gaan volgende week dicht, nadat het demissionaire kabinet ze aanvankelijk open wilde houden – daarmee het OMT-advies negerend. Rutte en De Jonge hopen met de schoolsluiting de opmars van de besmettelijke Omikron-variant te vertragen. De scholen krijgen het verzoek om voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep opvang te regelen. Als dat maandag nog niet is geregeld, mogen scholen die dag hun deuren openen.

Tot en met 14 januari moeten niet-essentiële winkels, sportscholen en horeca om 17 uur dicht. Het kabinet noemt dit een avondlockdown, hoewel mensen ’s avonds wel gewoon de deur uit mogen. Ook blijft het advies gelden om per dag niet meer dan vier mensen thuis te ontvangen.