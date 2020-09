Live: persconferentie Rutte en De Jonge over coronacrisis

Premier Rutte begon met te stellen dat er geen grote veranderingen op til staan maar dat het in de persconferentie gaat om twee vragen: waar staan we nu, een half jaar na het begin van de uitbraak? En wat doen we de komende tijd om het probleem onder controle te houden?

Rutte benadrukte eerst dat iedereen mag vragen stellen over het kabinetsbeleid. “Het zou gek zijn als dat niet zo zou zijn. “Het is logisch dat mensen na een half jaar op onderzoek uit gaan. Er is niet maar één waarheid. Daarom praten we ook buiten het OMT met experts. En vandaag hadden we een gesprek met jongeren. Dat werkte heel goed. We werken op basis van voortschrijdend inzicht.”

Rutte vertelde dat het R-getal weer tot onder de 1 is gezakt maar nog steeds hoger ligt dan rond 1 juli. De ontwikkeling is nu niet alarmerend, stelde hij. Maar voorzichtigheid blijft geboden. De situatie staat nog niet toe dat clubs en discotheken opnieuw open gaan. “Het verschil met een half jaar geleden, je kunt na een week hard werken een biertje drinken met vrienden op het terras of uit eten.”

De premier stelt dat er online bijeenkomsten worden gehouden waar burgers vragen kunnen stellen over het beleid, er kritiek op uiten of zich er zelfs lovend over kunnen uitlaten.

Minister De Jonge zette uiteen dat het beleid meer op regio’s gericht gaat worden. In die gebieden waar veel besmettingen zijn zullen ingrijpender maatregelen getroffen worden dan in de rest van het land.

Rutte verklaart dat er geluisterd gaat worden naar andere geluiden over de aanpak van de crisis maar dat de adviezen van het OMT leidend zijn.

De Jonge vertelde dat er nog steeds een tekort aan is aan testcapaciteit en dat mensen zich alleen moeten laten testen als ze symptomen vertonen. Dat geldt ook voor de mensen die via de CoronaMelder app gewaarschuwd worden dat ze in contact zijn geweest met besmette personen.

Het testen in verpleeghuizen waar een coronabesmetting is geconstateerd wordt opgevoerd naar een keer per week. Ook wordt daar de mondkapjesplicht uitgebreid.