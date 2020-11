Kabinet overweegt invoering regionale lockdowns

Geen video? Klik hier

Premier Rutte kondigde zwaardere maatregelen aan omdat de druk op de zorg moet afnemen. De gedeeltelijke lockdown wordt verlengd.

Verder geldt:

– Blijf zoveel mogelijk thuis, ga niet voor de lol winkelen

– Maximaal met twee personen naar buiten, met meer kan beboet worden

– Maximaal twee gasten thuis

– Alle publiekelijk toegankelijk gebouwen en ‘doorstroomlocaties’ als bibliotheken, bioscopen, theaters, musea, pretparken en dierentuinen gaan twee weken dicht

– Reis tot half januari niet naar het buitenland

Voor regio’s waar de besmettingen het hoogst zijn worden aanvullende maatregelen voorbereid, zoals de instelling van een avondklok. In antwoord op vragen stelde de premier dat de regio Rotterdam er het slechtst voor staat. Hij sluit niet uit dat overgegaan moet worden tot een feitelijke lockdown in dergelijke regio’s. Dan zouden daar ook de middelbare scholen gesloten worden.

De premier legde de nadruk op het belang van handhaving. Er wordt streng opgetreden tegen illegale feesten.

De premier vroeg ook aandacht voor kwetsbare groepen en waarschuwde hen dat het leven de komende twee weken zwaarder. De premier deed een oproep aan iedereen meer op deze mensen te letten.

Minister De Jonge schetste de ontwikkeling in de zorg die ernstiger aan het worden is dan in het voorjaar. De besmettingen lopen weliswaar langzamer op maar nemen ook langzamer af. Er liggen daardoor nu anderhalf keer zoveel mensen in de ziekenhuizen als in het voorjaar. “De komende tijd wordt het een kwestie van kiezen op elkaar.”