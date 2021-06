Video niet te zien? Klik hier

Vrijdagavond gaven demissionaire bewindslieden Mark Rutte en Hugo de Jonge een persconferentie over de volgende stap in het versoepelen van de coronamaatregelen. Zoals vooraf al was aangekondigd, houden de nieuwe versoepelingen in dat aan de lockdown van de afgelopen maanden zo goed als een einde is gekomen.

Volgens Rutte heeft iedereen kunnen zien hoe alle cijfers de laatste weken in hoog tempo de goede kant op gingen. Met name de druk op de zorg nam af, zei Rutte, wat ‘na meer dan een jaar topprestaties leveren’ de nodige rust gaf. Op basis van de cijfers is het dan volgens het demissionaire kabinet ook weer mogelijk om de samenleving verder te openen. Dat houdt simpelweg in dat er vanaf zaterdag 26 juni maar drie situaties mogelijk zijn, aldus Rutte. Namelijk: In eerste instantie dat alles wat op anderhalve meter kan, ook weer mag. Daarin zijn dus geen restricties meer, zowel binnen als buiten. Is dat niet mogelijk, dan treedt situatie twee op, namelijk dat de mondkapjesplicht blijft gelden.

Nadat Hugo de Jonge eerder deze week al wat op de zaken vooruitliep, wordt die plicht namelijk in alle andere situaties afgeschaft. Buiten bovengenoemde geschetste situaties, blijft alleen in het openbaar vervoer en op het vliegveld blijft een mondkapje vooralsnog verplicht. Het demissionaire kabinet volgt daarmee het advies dat het Outbreak Management Team deze week gaf. In het voortgezet onderwijs blijft de mondkapjesplicht gelden tot aan de zomervakantie.

De derde door Rutte geschetste situatie is dat voor evenementen waarbij het niet mogelijk is afstand te houden, en het niet mogelijk is om aan de mondkapjesplicht te voldoen, er onder speciale voorwaarden een uitzondering gemaakt kan worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor festivals waarbij een negatieve toegangstest nodig is. Dat geldt ook voor nachtclubs en discotheken die tot nu toe nog gesloten waren, maar vanaf 26 juni ook weer open mogen.

Het dringende advies om thuis te werken vervalt grotendeels. Wanneer het op de werkplek lukt om afstand te houden tot collega’s, kunnen werkgevers hun personeel weer vragen naar kantoor te komen. Voor alle versoepelingen geldt overigens dat de anderhalvemeterregel wel moet kunnen worden gewaarborgd, die blijft tot minimaal half augustus van kracht. Volgens Rutte is vanaf 26 juni de anderhalvemeterregel “de centrale basisregel”.

