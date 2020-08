Horeca- en andere plekken die besmettingsbron blijken moeten 2 weken dicht

Geen video? Klik hier

Premier Rutte spreekt eerst zijn medeleven uit met de slachtoffers van de explosie in Beiroet.

Hij stelt dat het virus aan een opmars bezig is en roept toeristen in Amsterdam op drukke plekken te mijden. Volgens Rutte neemt de alertheid van de bevolking af en raken mensen nu vooral in huiselijke kring besmet. “Beperk het aantal mensen bij familiebezoek en houd je aan de basisregels.” Dat geldt ook op het werk en in vrije tijd. Vooral onder jongeren groeit het aantal besmettingen. Hij waarschuwt voor een nieuwe lockdown als dat niet verandert.

Hij doet een oproep aan alle jongeren die zich de afgelopen tijd niet aan de regels hebben gehouden: “Kom niet in de buurt van kwetsbaren en ouderen.”

Op dit moment is het kritieke moment nog niet bereikt maar er gaan nu wel regionale en landelijke maatregelen genomen worden om verdere uitbreiding van het virus tegen te gaan. Hij noemt de experimenten met mondkapjes, inperking van nachtvergunningen, eenrichtingsverkeer in winkelstraten en het beperken van supporters bij wedstrijden.

Hij noemt expliciet het zingen van Feyenoord-supporters bij trainingen en stelt dat het bijwonen van wedstrijden verboden kan gaan worden.

Rutte zegt dat de teugels worden aangetrokken voor de introductieweken voor studenten. Activiteiten moeten voornamelijk online gehouden worden. Alleen voor informatieve bijeenkomsten met kleine hoeveelheden aanwezigen worden toegestaan.

De horecaregels worden aangescherpt. Er mag alleen gezeten worden met reservering. Iedereen moet contactgegevens achterlaten. Het constateren van besmettingen in een zaak leidt tot sluiting voor 2 weken. Dat geldt ook voor musea en andere gelegenheden waar mensen samenkomen.

“Steeds als we verslappen slaat het virus zijn slag”, zegt minister De Jonge. Hij zegt dat er goed in beeld waar het virus zich bevindt en hoe het zich uitbreidt. Vandaag zijn er meer dan 600 nieuwe besmettingen bijgekomen. Toch is de situatie anders dan in maart want er zijn minder ziekenhuisopnamen en een beter zicht op waar besmettingen plaatsvinden en hoe die voorkomen moeten worden via contactonderzoek.

De ‘gereedschapskist’ aan instrumenten wordt per regio aangepast. “Rotterdam vereist andere maatregelen dan gebieden zonder besmettingen.” Hij vertelt dat de mensen in de risicogroepen nu zelf allerlei maatregelen aan het nemen zijn uit angst voor besmetting.

Reizigers uit risicogebieden moeten in quarantaine en dat wordt gecontroleerd door de GGD. Op Schiphol wordt een teststraat ingericht. Gebruik daarvan wordt niet verplicht omdat daarvoor de wettelijke mogelijkheden ontbreken. Vanaf 1 september wordt de app die contacten in kaart moet brengen landelijk uitgebracht. Er wordt eerst nog een test mee gehouden in twee gebieden.

Er komt ook een portal waar mensen zelf testresultaten kunnen checken.

Rutte stelt dat er nog geen sprake is van een tweede golf maar dat de situatie wel zeer zorgwekkend is. Hij roept iedereen op zich aan de regels te houden, van afstand houden tot regelmatig handen wassen. Ook moet iedereen meewerken met GGD-onderzoeken.

Er was verwacht dat met het versoepelen van de maatregelen het aantal besmettingen zou stijgen maar dat gaat nu harder dan gedacht. Rutte herhaalt dat hij zich zorgen maakt over het gedrag van jongeren die zich steeds minder aan de regels houden.

De Jonge vertelt dat door gebrek aan medewerking en toename van het aantal contacten, vooral onder studenten, een bron- en contactonderzoek per besmetting gemiddeld 12 uur in beslag neemt.

Moeilijkste moment uit persco: journalist wijst premier op gegeven dat 1.5 meter het streven is, maar dat groeiende groep zich daar blijkbaar niet aan wil houden. Waarop de premier zegt: ‘ja… dan maken we dus blijkbaar die keus.’ 😪 — Myrthe Hilkens (@MyrtheHilkens) August 6, 2020

Bij Rijnmond reageert de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland met verbazing op de nieuwe regels: