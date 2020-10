Gedeeltelijke lockdown ‘tot diep in december’

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid geven dinsdagavond commentaar op de laatste corona-ontwikkelingen in Nederland. In tegenstelling tot eerdere uitgebreide persconferenties, is nu slechts sprake van een ‘persmoment’. Vooralsnog is er geen sprake van nieuwe coronamaatregelen zoals een complete lockdown. Twee weken geleden werden onder meer de horeca gesloten en de amateursport stilgelegd.

Rutte:

U herinnert zich dat we twee weken geleden met de gedeeltelijke lockdown een grote hamer uit de gereedschapskist hebben gehaald. We weten uit ervaring dat het effect na twee weken zichtbaar wordt of niet. Dat is het kruispunt waar we staan. Het is nog net te vroeg om conclusies te trekken over het effect en of we op de rem te trappen. We willen het virus verslaan, maar willen ook de economie en de samenleving zo min mogelijk raken.

Minister De Jonge vulde aan dat het maatregelenpakket van 13 oktober waarschijnlijk langer moet worden aangehouden dan de door het kabinet gehoopte vier weken. Mogelijk zelfs tot “diep in december” voor er weer versoepeld kan worden. Volgens De Jonge heeft dat vooral te maken met het gedrag van de bevolking en de bereidheid zich aan de maatregelen te houden. “Als je het vergelijkt met het voorjaar, dan moet het ons lukken de R onder de 1 te houden. […] Maar tot diep in december zijn we daar nog wel even zoet mee.”

Volgende week dinsdag volgt er een nieuwe persconferentie, “tenzij we eerder moeten ingrijpen”, aldus Rutte. Dinsdag maakte het RIVM bekend dat er 10.315 nieuwe coronabesmettingen zijn geregistreerd. Ook waren er 311 nieuwe ziekenhuisopnames.

