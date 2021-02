Video niet te zien? Klik hier:

Wie hoopte op de aankondiging van een snelle verlichting van de coronamaatregelen, komt bedrogen uit. De derde coronagolf komt ‘onvermijdelijk op ons af’ en dus blijft de huidige lockdown tot zeker 2 maart gelden. Dat is de boodschap van premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) dinsdag tijdens de persconferentie. Wel is er het voornemen de avondklok met ingang van 10 februari te schrappen, maar daarover is nog geen besluit genomen.

Of de avondklok wel of niet van tafel gaat, hangt af van de besmettingscijfers. Als de gestage daling die nu zichtbaar is niet doorzet, houdt het kabinet de optie open om de avondklok te verlengen. Daarvoor is dan wel opnieuw instemming van de Tweede Kamer nodig. De avondklok geld sinds 23 januari. Meerdere experts op het gebied van het coronavirus betwijfelen of dat voldoende tijd is het effect van de avondklok in beeld te brengen. Mogelijk dat komend weekend meer duidelijk wordt.

Dinsdag werd bekend dat nu naar schatting tweederde van het aantal covid-besmetting in Nederland de Britse variant betreft. Volgens het RIVM gaat de verspreiding van deze mutatie sneller dan eerder al werd gevreesd. Desondanks wil het kabinet voorzichtig minimale versoepelingen in de coronamaatregelen doorvoeren. Afgelopen weekend werd al bekend dat per 8 februari basisscholen en kinderopvang weer opengaan. Daarbij gelden wel strikte regels. Zo moet bij het constateren van een enkele coronabesmetting in een klas, die hele klas direct in quarantaine. Ook was al bekend dat niet-essentiële winkels afhaalloketten mogen inrichten. Klanten kunnen dan via internet of telefoon producten bestellen die ze dan bij de winkel kunnen afhalen.

Voor het overige blijven de maatregelen die sinds half december zijn ingesteld, van kracht. Dat houdt in dat bijvoorbeeld middelbare scholen, hoger onderwijs, horeca en culturele instellingen gesloten blijven. Dat er toch enkele maatregelen verzacht worden, zou zijn omdat het kabinet ‘perspectief’ wil bieden, iets wat Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad ook al zei. Een deel van het Outbreak Management Team (OMT) was tegen de heropening van scholen, maar volgens het kabinet weegt het maatschappelijk belang van fysiek onderwijs inmiddels dan het risico van meer besmettingen. Daarnaast is het RIVM nog altijd van mening dat het risico van verspreiding van het virus door kinderen gering is.