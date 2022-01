Gezondheidsminister Kuipers: ‘We moeten leren leven met het virus’

Vrijdagavond gaven premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers om 19:00 uur een persconferentie over de coronamaatregelen. Voor Kuipers (D66), die maandag toetrad tot het nieuwe kabinet-Rutte IV, was het zijn eerste coronapersconferentie na het stokje te hebben overgenomen van Hugo de Jonge (CDA). Ook nieuw was dat de tolken niet meer op het podium staan, maar vanuit een aparte ruim in beeld werden gebracht. Dit zodat er ruimte was voor een groot tv-scherm, waarop Kuipers zijn presentatie kon laten zien.

Moeten we aantekeningen maken of worden die slides nagestuurd? #persconferentie — Nadia Bouras (@NadiaBouras) January 14, 2022

Kuipers maakte direct duidelijk dat corona ‘niet meer weggaat’ en ‘we moeten leren leven met het virus’. Ook vroeg hij speciale aandacht voor jongeren die ernstig te lijden hebben onder de lockdowns, gesloten scholen en gebrek aan vertier. Hij wees op nieuwe cijfers waaruit blijkt dat jongeren bovengemiddeld kampen met depressies. Vrijdag werd ook al bekend dat het aantal jongeren dat door zelfdoding* om het leven is gekomen, het afgelopen jaar 15 procent hoger lag dan in voorgaande jaren .

Op sociale media werd met opluchting gereageerd op het eerste optreden van Kuipers als coronaminister. Hij kreeg veel lof voor zijn heldere uitleg in vergelijking met Hugo de Jonge die vaak ellenlange verhalen afstak zonder veel informatie.

Voor Hugo de Jonge, tegenwoordig minister van Volkshuisvesting, was het een rustige avond:

In aanloop naar de persconferentie lekten al de nodige veranderingen in de huidige maatregelen uit. Zo werd donderdag bekend dat er meer ruimte komt voor winkeliers, dat mensen met contactberoepen – zoals bijvoorbeeld kappers en sekswerkers – weer aan het werk kunnen en dat de sportmogelijkheden worden verruimd. Vrijdag lekte uit dat winkels weer volledig open mogen, in plaats van klanten ontvangen op afspraak zoals donderdag nog het geval leek. Wel moeten de niet-essentiële winkels om 17.00 uur dicht. Essentiële winkels, zoals supermarkten, mogen tot 20:00 uur open blijven.

Ook werd voorafgaand aan de persconferentie al bekend dat er het nodige verandert in de quarantaineregels. Zo hoeven mensen die een boostervaccin hebben gehad, of dit jaar zijn genezen van een coronabesmetting, niet meer in quarantaine wanneer zij in contact zijn geweest met een positief getest persoon. Een voorwaarde daarbij is wel dat je klachtenvrij bent. Mensen met een cruciaal beroep mogen ook zonder boosterprik doorwerken, mits zij geen klachten hebben. Met deze versoepeling wil het kabinet voorkomen dat het land ontwricht raakt door personeelstekorten.

Het complete overzicht van de maatregelen die per zaterdag 15 januari gelden, luidt als volgt:

Onderwijs, cultuur en sport

Het fysiek onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs wordt hervat. Alle sportactiviteiten en kunst- en cultuurbeoefening (bijvoorbeeld muziek, toneel en dans) binnen en buiten is weer mogelijk. Publiek is daarbij nog niet toegestaan. Sportwedstrijden binnen de eigen club kunnen ook weer. Het coronatoegangsbewijs blijft vanaf 18 jaar verplicht bij sport binnen en bij beoefening van kunst- en cultuur binnen en buiten.

Detailhandel en contactberoepen

Winkels mogen weer open, tot 17.00 uur ’s middags. Er moet wel anderhalve meter afstand worden gehouden, er geldt een bezoekersnorm, een mondkapjesplicht en hygiënemaatregelen. Kappers, nagelstudio’s, sekswerkers en mensen met andere contactberoepen kunnen hun werk weer hervatten tot 17.00 uur ’s middags.

Mondkapjes

Het mondkapjesadvies wordt uitgebreid. Overal waar het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. Dit geldt bijvoorbeeld op drukke openbare plaatsen buiten, zoals winkelstraten. Maar ook op de werkvloer. Het advies is vanaf nu om een wegwerpmondkapje te dragen. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden.

Quarantaine

Wie een boosterprik heeft van minimaal een week oud of wie korter dan acht weken geleden corona heeft gehad, hoeft niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon. Mits iemand geen klachten heeft. Deze wijziging gaat per direct in. Het quarantaineadvies voor mensen met cruciale beroepen die geen booster of infectie hebben gehad, wordt nog verder uitgewerkt.

*In dit bericht gaat het over zelfdoding. Mocht je daar vragen over hebben of behoefte te hebben om er over te praten, bel 0800-0113 of bezoek 113.nl.