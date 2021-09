Live-uitzending persconferentie op zwart wegens dreiging corona-demonstranten

Het was een merkwaardige onderbreking van de persconferentie voor de kijkers. Sam Hagens, politiek verslaggever van Hart van Nederland nam een kritische houding aan tegenover minister van Volksgezondheid en toen gebeurde er iets vreemds. “We horen nu ook de demonstranten hier buiten,” zei Hagens (video op 39:40). “Het vertrouwen in het coronabeleid is historisch laag, De evenementensector zegt ook dat uit dat u die vraag stelt ‘willen jullie even wachten met dansen’ dat u geen idee heeft van wat er leeft in de maatschappij”.

Nog voor De Jonge iets kan antwoorden neemt Rutte direct het woord en wijst er op dat uit een recente peiling is gebleken dat de steun voor de coronapas groot is. Na zijn uiteenzetting wil de Rijksvoorlichtingsdienst doorgaan naar een andere vragensteller maar de journalist protesteert. De Jonge zegt dat hij de vraag toch wil beantwoorden. “Kom maar door.” De journalist herhaalt zijn vraag en dan gaan het beeld plots op zwart. Drie minuten en 27 seconden later wordt de uitzending hervat.

Hagens legde naderhand op Twitter uit dat de uitzending onderbroken werd omdat de dreiging van de demonstranten buiten bij de satellietwagen te groot werd. Daarom werd overgeschakeld naar een andere verbinding en dat duurde even.

Het is de demonstranten buiten gelukt om de persconferentie te saboteren. Toen ik vragen stelde ging het beeld even op zwart, omdat het voor een sattelietwagen niet veilig was buiten. Het beeld moest overgeschakeld worden naar een andere liveverbinding. @HartvNL pic.twitter.com/9ryiCpx3pN — Sam Hagens (@SamHvNL) September 14, 2021

Het bleef niet bij de verstoring van de persconferentie. Na afloop mochten journalisten het ministerie van Veiligheid en Justitie, waar de persconferentie gehouden werd, niet direct verlaten omdat de dreiging van de demonstranten nog te groot was. De laatste maanden worden journalisten steeds vaker aangevallen en in hun werk belemmerd door corona-ontkenners en hun geestverwanten. In Den Haag protesteerden de demonstranten, die niet alleen medisch maar ook historisch zwak onderlegd zijn, met borden waarin de coronamaatregelen ter bescherming van de volksgezondheid worden vergeleken met de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog.