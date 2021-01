Lockdown gaat minstens drie weken langer duren

De lockdown die het kabinet tot 19 januari voor het land heeft afgekondigd, wordt met drie weken verlengd. Dat is de uitkomst van het zogeheten Catshuis-overleg waarin ministers in gezelschap van experts bekijken wat er moet gebeuren om de pandemie terug te dringen. Tot de ingrijpende maatregel is besloten omdat de besmettingscijfers nog steeds hoog zijn. Tot versoepeling van de maatregelen kan besloten worden als bijvoorbeeld het aantal ic-opnames zakt tot tien per dag, de huidige aantallen komen daar niet eens bij in de buurt en liggen rond de 35 tot 40, verklaarde premier Rutte vrijdag al in het wekelijks gesprek met de minister-president. Mogelijk wordt het lockdownbeleid op sommige punten nog strenger gemaakt, te denken valt aan het verder beperken van de toegestane groepsgrootte.

Het Parool constateert dat de stemming in Den Haag en onder experts somber is:

Het kabinet kijkt nadrukkelijk naar omliggende landen. Zo is in Duitsland de lockdown verlengd tot en met 31 januari. Het OMT krijgt vanuit Engeland verontrustende berichten over de Britse mutatie van het virus, zei Diederik Gommers dit weekeinde. “De waarschuwingen die we krijgen uit Engeland liegen er niet om,” aldus de voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care. “De mensen daar zeggen: ‘je weet niet wat er op je af komt’. Dat soort berichten kregen we in februari ook van onze collega’s uit Italië.” Eerder al zei een ander OMT-lid, op voorwaarde van anonimiteit, dat de voortekenen slecht zijn. “Zoveel seinen staan op rood. Ik zie het heel somber in.”

De NOS meldt dat voor bepaalde sectoren het financiële steunpakket wordt uitgebreid. “Met extra steun moet worden voorkomen dat veel bedrijven alsnog omvallen.” Dinsdagavond maken premier Rutte en minister van Volksgezondheid De Jonge tijdens een persconferentie de precieze maatregelen bekend.

Foto: Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en premier Mark Rutte komen aan bij het Catshuis voor een overleg over de coronamaatregelen.