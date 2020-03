‘Lockdown in Frankrijk hoogstwaarschijnlijk met weken verlengd’

President Macron heeft maandag een lockdown voor 15 dagen afgekondigd waardoor het hele land de facto huisarrest heeft. De maatregel is een reactie op het onverantwoorde gedrag van burgers die ondanks de waarschuwingen toch massaal samenkwamen in bijvoorbeeld parken.

Geneviève Chêne, hoofd van de dienst voor de volksgezondheid, stelt dat die periode hoogstwaarschijnlijk verlengd gaat worden. Ze verklaarde dat er naar verwachting binnen 2 tot 4 weken een remming van het aantal besmettingen te zien zal zijn maar dat de periode verlengd moet worden totdat de afname voldoende is. “Op basis van de de ervaringen in andere landen die de epidemie eerder hebben meegemaakt en uiterst strenge maatregelen hebben doorgevoerd, we zien dat de dynamiek zich ontwikkelt op 2 na 3 maanden in het algemeen treedt een piekinversie op tussen de eerste en de tweede maand ”.

Ze benadrukt dat het nog te vroeg is om te zien hoe de epidemie zich in Frankrijk zal ontwikkelen maar verwacht op basis van Chinese ervaringen dat de piek half of eind mei bereikt wordt en er dan een daling van het aantal besmettingen optreedt. Ze vertelt dat er in Frankrijk hoogstwaarschijnlijk meer besmettingsgevallen telt dan de officiële cijfers weergeven. Frankrijk telt inmiddels meer dan 9.134 besmettingen en 264 doden.

In Italië wordt een verlenging van de lockdown vermoedelijk op korte termijn bekendgemaakt. Aanvankelijk golden de maatregelen tot 25 maart en 3 april. Volgens premier Giuseppe Conte zullen de maatregelen die op 10 maart ingingen ook aangescherpt worden. Zo wordt er een verbod ingevoerd op alle sportactiviteiten in de open lucht. Meer dan 40.000 Italianen zijn de afgelopen dagen beboet omdat ze zich zonder geldige reden buiten vertoonden.

De draconische maatregelen leiden er toe dat het aantal besmettingen aan het dalen is en een crash van de gezondheidszorg voorkomen wordt, stelt de premier.

cc-foto: Charlievdb