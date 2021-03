Lockdown met avondklok blijft tot minstens april

De pandemie woedt nog te hevig in Nederland om versoepeling van de maatregelen aanvaardbaar door te voeren. Dat zal het kabinet maandag op de geplande persconferentie bekendmaken, zo melden diverse media op basis van een of meerdere anonieme regeringsbronnen.

De deskundigen waarmee ministers zaterdag in het Catshuis overlegden constateren dat de besmettingscijfers te slecht zijn om ruimte te bieden voor het herstel van vrijheden. Zoals gebruikelijk worden er wel mogelijke versoepelingen voor de toekomst in het vooruitzicht gesteld. De anonieme regeringsbronnen zeggen dat het kabinet voorbereidingen gaat treffen voor bijvoorbeeld het heropenen van de terrassen. Dat kan alleen als “de cijfers de goede kant op gaan”. Waaruit de voorbereidingen voor het heropenen van de terrassen bestaan wordt vooralsnog niet vermeld. Ook wordt geopperd dat fysiek onderwijs op hbo en universiteiten weer van start kan en de beperkingen voor de detailhandel mogelijk enigszins verlicht worden. Dergelijke verlichtingen zouden over drie weken doorgevoerd kunnen worden, als het virus voldoende is teruggedrongen om dat aanvaardbaar te maken.

Geheel volgens Nederlandse tradities is er tweestrijd tussen verschillende kampen in de regering. Het AD spreekt van de ‘Rekkelijken’ en de ‘Preciezen’, van oorsprong de benaming voor rivaliserende protestantse groepen tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648):

Er staan wel twee stromingen tegenover elkaar. De rekkelijken die ruimte zien en de preciezen die naar de cijfers wijzen en aan de rem hangen. (…) De rekkelijken zien ruimte tot versoepeling omdat de cijfers iets beter zijn. Zij willen graag dat in hoger onderwijs de studenten voor enkele dagen per week weer terugkeren in de collegebanken en dat bijvoorbeeld de musea weer open kunnen. De preciezen vinden de cijfers helemaal niet gunstig en grijpen de cijfers van vandaag – 5378 nieuwe besmettingen – aan om de druk erop te houden. Bovendien mag de ziekenhuisbezetting stabiel zijn, maar die is ook hoog. Zij hopen dat er langzamerhand een gunstiger klimaat ontstaat door de oplopende vaccinatiegetallen.

De NOS meldt dat het kabinet ook kijkt naar andere mogelijkheden, zoals het schenken van meer vrijheden aan mensen die kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of een sneltest hebben afgelegd. Dat is ingewikkeld omdat het kabinet niet wil dat de privileges voor gevaccineerden kunnen worden uitgelegd als vaccinatiedwang.