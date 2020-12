Lockdown-ongehoorzaamheid bij winkels, gaan op eigen houtje weer open

Winkelketens gaan op eigen initiatief creatief om met de lockdownregels om zo toch hun winkels te openen. Nadat dinsdag de HEMA alle filialen opende om daar alleen nog de ‘essentiële producten’ te verkopen, doet woensdag ook de Action dat. Ook andere winkels willen gewoon hun deuren weer openen.

In de 400 winkels van Action zijn – net als bij de HEMA – de niet-essentiële producten afgedekt. Maar volgens een woordvoerder van Action kan 40 procent van het assortiment gewoon worden verkocht. Dan gaat het bijvoorbeeld om schoonmaak- en verzorgingsartikelen, diervoeding en etenswaren. Volgens de woordvoerder worden in alle winkels de coronamaatregelen strikt gecontroleerd en kunnen de niet-essentiële artikelen ook niet worden gescand bij de kassa’s.

De NOS meldt dat ook de Wibra woensdag de deuren van haar filialen weer wil openen. Tegen het AD zegt algemeen directeur van branchevereniging INretail Jan Meerman dat meerdere winkeliers ongehoorzaam zullen zijn en hun winkels openen. Volgens Meermand heeft het kabinet niet nagedacht over de uitvoering en is de lockdown ‘niet getoetst aan de praktijk’:

Neem bijvoorbeeld die onduidelijkheid over essentiële en niet-essentiële winkels. Daar zit een grijs gebied. Daar had de overheid veel duidelijker over moeten communiceren.