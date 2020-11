Lockdown werpt vruchten af: minder nieuwe coronameldingen

Er zijn het afgelopen etmaal 5703 Nederlanders positief getest op corona, meldt het RIVM zondag. Dat zijn er ruim drieduizend minder dan een week geleden, toen er nog 8740 nieuwe coronagevallen werden gemeld. Op 30 oktober werden er nog meer dan 11.000 besmettingen op een dag gemeld – zij het dat dat mogelijk het gevolg was van een technische storing in de dagen daarvoor.

Ook in de ziekenhuizen gaat het de laatste dagen langzaam weer de goede kant op, meldt de NOS:

Het is de vijfde dag op rij dat de bezetting in ziekenhuizen (verpleegafdelingen en IC samen) daalt. Er zijn 149 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 99 nieuwe opnames minder dan gisteren.

De daling van het aantal nieuwe coronameldingen volgt op de ‘gedeeltelijke lockdown’ die het kabinet half oktober invoerde. Cafés en restaurants gingen toen dicht. Ook mogen supermarkten sindsdien geen alcohol meer verkopen vanaf acht uur ’s avonds. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verwacht dat de gedeeltelijke lockdown nog tot ‘diep in december’ van kracht zal blijven.

De afgelopen week werden er gemiddeld 81 coronadoden per dag gemeld. Dat is nog wel een flinke stijging ten opzichte van de week ervoor, toen er gemiddeld 56 Nederlanders per dag overleden aan covid-19.