Lockdown wordt versoepeld, maar de avondklok blijft

Het demissionaire kabinet is van plan per volgende week een reeks versoepelingen toe te voegen aan de coronamaatregelen. Dat hebben bronnen rond de betrokken bewindslieden latenweten. Dit weekend werd al bekend dat de kappers weer open mogen, maar dit gaat waarschijnlijk gelden voor de meeste contactberoepen.

Dinsdagavond worden de versoepelingen aangekondigd tijdens een nieuwe persconferentie, zo is de verwachting. Die houden in dat rijscholen, schoonheidsspecialisten en masseurs bijvoorbeeld weer klanten mogen ontvangen. Medische contactberoepen mochten dit al. Daarnaast wordt het sporten in teamverband weer toegestaan, maar alleen voor personen tot de ogenschijnlijk arbitraire leeftijd van 27 jaar. Sportscholen blijven dicht. Niet-essentiële winkels kunnen mogelijk weer openen, maar alleen op afspraak klanten ontvangen. Dat geldt niet voor de horeca, zoals het er nu naar uitziet blijven de deuren daar voorlopig nog gesloten.

Voor het onderwijs wordt de lockdown wel deels verlicht. Vanaf 1 maart mogen middelbare scholen en mbo’s weer klassikaal lesgeven, dat was de afgelopen periode alleen toegestaan voor examenleerlingen in het voortgezet onderwijs. Hoe de versoepelingen in het onderwijs eruit gaan zien, is nog niet duidelijk. Mogelijk worden de scholen maar half gevuld om te kunnen garanderen dat er voldoende afstand gehouden kan worden.

Tegenover het loslaten van enkele covid-beperkingen, staat dat de avondklok twee tot drie weken wordt verlengd. Het demissionaire kabinet heeft tot nu toe steeds gezegd dat de avondklok bovenaan de lijst staat van maatregelen die worden geschrapt, maar lijkt daar nu toch van te zijn teruggekomen. Wat de avondklok inhoudt voor de Tweede Kamerverkiezingen is ook nog niet bekend. Er kan op drie dagen gestemd worden – 15, 16 en 17 maart – maar de stemlokalen zijn open tot 9 uur ’s avonds, wanneer ook de avondklok in werking treedt. Er wordt volgens ingewijden nog gezocht naar een oplossing daarvoor.