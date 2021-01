Lodewijk Asscher trekt zich terug als lijsttrekker PvdA

Lodewijk Asscher heeft op Facebook bekendgemaakt dat hij zich terugtrekt als lijsttrekker van de PvdA. In een betoog wijst hij op de kwetsbaarheid van democratie en de invloed van complottheorieën en het schadelijke ‘salonpopulisme’ dat in talkshows ruim baan krijgt. Hij gaat daarna in op de toeslagenaffaire en zegt dat die een gevolg is van een manier van denken die tientallen jaren heerste. Hij zegt dat hij niet op de hoogte was van de desastreuze gevolgen van de wet.

Hij stelt dat zijn integriteit door critici onterecht in twijfel wordt getrokken. Hij stelt vast dat de discussie over hem een groei van de partij in de weg staat. Daarom trekt hij zich terug van de kandidatenlijst.

In een verklaring zegt partijvoorzitter Nelleke Vedelaar:

“Ik heb respect voor dit moedige besluit. Lodewijk heeft onze partij de afgelopen jaren een nieuw gezicht gegeven, als oppositieleider in de Tweede Kamer. Met verve heeft hij de onfatsoenlijke keuzes van Rutte III tegenwicht geboden en gestreden voor een fatsoenlijker Nederland. Lodewijk bracht onze partij waar we willen dat hij staat: tussen de mensen, met lef en met een overtuigend sociaal democratisch verhaal. Lodewijk toont tot aan vandaag wat een echt leider typeert: daadkracht, visie en idealisme. Namens de hele partij wil ik Lodewijk ongelooflijk bedanken voor zijn onvermoeibare inzet voor de partij en de toekomst van de sociaaldemocratie.”

Het partijbestuur vergadert over de nu ontstane situatie. Het partijcongres dat van vandaag tot en met zaterdag digitaal zou plaatsvinden, wordt uitgesteld.

Moedig en integer besluit. Ik heb genoten van onze samenwerking en ik ga je missen. Het ga je goed, Lodewijk. https://t.co/5MK6nqNiOT — Jesse Klaver (@jesseklaver) January 14, 2021

Net gesproken met Lodewijk Asscher over zijn zware besluit. Ik had, heb en houd grote waardering voor zijn enorme inzet voor ons land en voor onze samenwerking door de jaren heen. Ik wens hem persoonlijk het allerbeste. — Mark Rutte (@MinPres) January 14, 2021

Respect voor je dappere besluit, Lodewijk. De toeslagenaffaire kan inderdaad niet zonder gevolgen blijven. Het ga je goed! https://t.co/O1URePVK6S — Esther Ouwehand (@estherouwehand) January 14, 2021

Ondanks onze geschiedenis, onze meningsverschillen en onze verschillen van inzicht: respect voor je besluit. Het ga je goed @LodewijkA. #Asscher #PvdA — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) January 14, 2021

Beste Lodewijk, een moeilijke, moedige maar verstandige beslissing. Dank voor je jarenlange inzet. Dat je stap een voorbeeld mag zijn voor andere gezagsdragers die in de toeslagenaffaire verantwoordelijk waren en nu lijsttrekker zijn, nl Rutte en Hoekstra. — Harriet Duurvoort (@HDDuurvoort) January 14, 2021

Het vertrek is een overwinning voor PvdA-lid Francisca Drijver die voor het partijcongres een motie tegen de lijsttrekker indiende waarin gesteld werd dat Asscher zich terug moest trekken.

"Hij is medeverantwoordelijk voor wat er met de kindertoeslagen is gebeurd. Daar kom je niet mee weg met een 'sorry', hoe goedbedoeld ook."#toeslagenaffaire #Asscher https://t.co/zkx3Ki0l0W — Francisca Drijver (@F_Drijver) January 14, 2021

Als mogelijke opvolger wordt Lilianne Ploumen genoemd. Zij neemt nu al het fractievoorzitterschap over. Het AD schrijft: