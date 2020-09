Logisch: Gouden Koets naar het museum

Ook volgend jaar zal Koning Willem-Alexander niet met de Gouden Koets naar Prinsjesdag gaan. Na de restauratie gaat het voertuig naar het museum. Van juni tot november zal de Gouden Koets tentoongesteld worden in het Amsterdam Museum.

Volgens de NOS wordt later beslist of het rijtuig ooit weer terugkeert bij Prinsjesdag. Groot lijkt die kans niet. Al in 2011 pleitten de Kamerleden Harry van Bommel (SP) en Mariko Peters (GroenLinks) ervoor om de racistische afbeelding van de zijkant van de koets af te halen. Op het zijpaneel zijn halfnaakte Indonesische en Afrikaanse mensen te zien die cadeaus meebrengen voor een witte vrouw.

De afgelopen jaren werd de Gouden Koets gerestaureerd, en nam de kritiek op de 19e-eeuwse afbeelding verder toe. Zo sprak onder meer het Landelijk Platform Slavernijverleden zich uit tegen gebruik van de koets op Prinsjesdag vanwege de verheerlijking van het slavernijverleden.

Altijd fijn als er naar je geluisterd wordt 😂 pic.twitter.com/x4LVOT5PKb — Francisco van Jole (@2525) September 8, 2020

Foto: Rijksvoorlichtingsdienst