Lokale CDA-fracties in brandbrief: Regeren met Rutte ongeloofwaardig en geen optie

Zeker 20 CDA-afdelingen uit het hele land hebben in een brandbrief aan het partijbestuur en de beide Kamerfracties hun steun uitgesproken voor Pieter Omtzigt. Daarnaast schrijven de afdelingen dat regeren met de VVD onder leiding van Mark Rutte ‘ongeloofwaardig en geen optie’ is. De brief is een initiatief van CDA Heerlen en in handen van weblog TPO dat schrijft de bron niet te onthullen, ‘maar de verklaring is ondertekend door onder meer afdelingen uit Limburg, Brabant, De Achterhoek, Gelderland en Friesland’.

De lokale fracties schrijven dat ‘waardering en erkenning voor Pieter Omtzigt en zijn verhaal’ door het landelijke bestuur zijn gemist in de verkiezingscampagne. Dat weerhield de dissidente CDA’er Omtzigt er overigens niet van 342.000 voorkeursstemmen te behalen. Volgens de briefschrijvers is Omtzigt in zijn werk om het toeslagenschandaal aan het licht te brengen ‘jarenlang tegengewerkt’ en heeft de rechtsstaat ‘gefaald’ door toedoen van de regering die ‘het parlement en de rechterlijke macht jarenlang ontijdig, onvolledig en onjuist geïnformeerd’ heeft.

De CDA-afdelingen winden er bepaald geen doekjes om als het gaat om het aanwijzen van de hoofdschuldige:

Mark Rutte is de verpersoonlijking van deze neergang van democratische waarden. De geloofwaardigheid van de overheid is onder zijn leiding aangetast. De waarheid is voor hem geen uitgangspunt gebleken, maar een optie. De tijdgeest van nu vraagt om een open en transparante bestuursstijl. Deelname van het CDA aan een kabinet Rutte IV is voor ons derhalve ongeloofwaardig en geen optie.

De briefschrijvers roepen het landelijk bestuur en de CDA-fracties in de Eerste en Tweede Kamer op ervoor te waken ‘niet verder gemarginaliseerd te worden’. Regeren hoeft dan ook niet per se, vinden ze: ‘Verantwoordelijkheid dragen, past bij het CDA, maar het land waarachtig dienen kan ook vanuit de oppositie.’

Op Twitter bevestigt Gabrielle Heine van CDA Maastricht dat de brief echt is. Wel zegt ze erbij dat het niet de bedoeling was die uitlekte, ‘maar de informatie klopt. Het is een initiatief van CDA Heerlen. Wij steunen Pieter!’

