Londense agenten delen racisme en verkrachtingsfantasieën

Londense agenten hebben via WhatsApp en Facebook jarenlang racistische en homo- en vrouwvijandige berichten gedeeld. Agenten die daar iets van zeiden, werden geïntimideerd. Dat blijkt uit een rapport van de toezichthouder op de politie, schrijft het AD.

De zaak kwam aan het rollen toen er een klacht werd ingediend over een agent die op het bureau seks zou hebben gehad met een dronken vrouw. Bij het onderzoek kwamen onder meer berichten met verkrachtingsfantasieën aan het licht.

In een bericht schreef een mannelijke agent aan een vrouwelijke collega: ‘Ik zou je graag verkrachten… als ik single was… als ik single was, zou ik je bedwelmen met chloroform.’ Een andere agent schreef over het in bed krijgen van vrouwen: ‘Een vrouw in bed krijgen is als het uitsmeren van boter. Je kunt het voor elkaar krijgen met een creditcard, maar dan kost het moeite, het gaat makkelijker en sneller met een mes.’ Weer een andere agent schreef over zijn vrouw: ,,Ik zweer God, ik ga haar slaan.” Ook vonden de IOPC-onderzoekers racistische berichten die gingen over moslims, Afrikaanse kinderen, Somaliërs en vernietigingskamp Auschwitz.