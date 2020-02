Londense politie schiet terreurverdachte neer na steekpartij

In Streatham High Road, een drukke winkelstraat in het zuiden van Londen, heeft de politie met drie schoten een terreurverdachte uitgeschakeld. De man die met een mes op voorbijgangers heeft ingestoken droeg mogelijk een bomgordel of iets dat er op lijkt. Op een via Twitter verspreidde video zien is te zien hoe gewapende agenten een man onder schot houden terwijl gewacht wat op versterking. Wanneer die arriveert blijkt dat de verdachte op de stoep ligt. De politie spreekt van een mogelijke terreurdaad.

Volgens een ooggetuige werd een man met een machete en diverse busjes om zijn middel achternagezeten door agenten in burger.

Waarschuwing: schokkende beelden

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020