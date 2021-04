Longarts in Delft ziek thuis na hetze corona-ontkenners

Een Delftse longarts die op Twitter de noodklok luidde over de overvolle intensive care bij het Reinier de Graaf ziekenhuis, zit inmiddels ziek thuis. Corona-ontkenners stortten zich vorige week als een roedel hyena’s op de anonieme klokkenluider die meldde dat het ziekenhuis helemaal vol lag (“Dit heb ik, sinds ik er werk, nog nooit meegemaakt.”)

Volgens het AD heeft het ziekenhuis de arts “aangesproken op zijn Twittergedrag”. Zijn werkgever zou zich onder meer hebben gestoord aan een tweet die de dokter had gestuurd naar corona-ontkenner, huisjesmelker en FvD-Kamerlid Wybren van Haga: “Een medisch ongelukje zit in een klein hoekje.” Aan een andere corona-ontkenner schreef de arts: “Voordeel is dat je met een beademingsbuis in je keel wel stil zal zijn.”

Een woordvoerder van het ziekenhuis verklaart tegenover het AD: “Wij betreuren het zeer dat de arts met zijn uitingen mogelijk het vertrouwen heeft geschaad van patiënten of anderen in onze zorgverlening.” De tweets over de drukte in het Reinier de Graaf ziekenhuis zouden geen probleem zijn geweest. De arts heeft zijn Twitter-account inmiddels verwijderd.

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.