Los Angeles: geen water en elektra meer voor huizen met coronafeesten

Los Angeles heeft aangekondigd dat de stad vanaf vrijdag water en elektriciteit afsluit bij huizen en gebouwen waar grote feesten en bijeenkomsten worden georganiseerd. Volgens burgemeester Eric Garcetti vormen dergelijke samenkomsten een gevaar voor de volksgezondheid.

De feesten vinden vaak plaats in verlaten gebouwen of in woningen die voor korte tijd worden gehuurd. Maandagavond werd er een feest gegeven in een mansion in de chique wijk Beverly Crest. Op helikopterbeelden was te zien dat er een DJ op het balkon stond om de gasten rond het zwembad en de foodtruck te vermaken. “De hele stad heeft met de gevolgen te maken”, aldus Garcetti. “Het virus verspreidt zich snel en makkelijk.”

In de staat Californië zijn meer dan een half miljoen bevestigde besmettingen met Covid-19. De meeste infecties en doden zijn in Los Angeles: respectievelijk 201.000 en 4.869. In heel Californië zijn tot nu toe 10.014 mensen overleden.

cc-foto: Free-Photos