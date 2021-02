Lossere lente lonkt

Ron Fresen, politiek journalist van de NOS, constateert dat de stemming in Nederland aan het omslaan is. Het lenteweer, de statistieken, de aanzwellende eenzaamheid en natuurlijk de blunders van het kabinet, ze ondergraven de vastberadenheid om weerstand te bieden aan het virus. “Je merkt aan alles dat de rek eruit is. Steeds meer mensen zien de coronastatistieken en vragen zich af of dit allemaal wel nodig is, ook in de politiek,” zegt het boegbeeld van de parlementaire verslaggeving.

Waar het #Amstelveld gisteren nog locatie was van een uitgebreide verkeerscontrole en positieve reacties te beluisteren waren van buurtbewoners, hadden wij daar vandaag ons handen vol aan groepen personen die kennelijk moeite hadden met de #COVID_19 maatregelen. pic.twitter.com/MWoVueaCgk — Ronald Pronk (@polUtrechtsebt) February 20, 2021

Daarbij speelt nog een ander fenomeen. De bevolking stemt – overigens in meerderheid nog steeds – in met zware maatregelen omdat anders en doemscenario dreigt. Maar omdat – dankzij het naleven van de maatregelen – dat doemscenario geen werkelijkheid, meent een deel dat de regels wel versoepeld kunnen worden. En dat deel van de bevolking groeit, stelt de NOS op basis van enquêtes. Het vertrouwen in officiële instanties als de GGD daalt ook snel, van 74 procent in januari tot 49 procent in februari. Het vertrouwen in de overheid als geheel zakte onder de ondervraagden met 15 procent naar 52 procent. Inmiddels is ook het vertrouwen in minister De Jonge van Volksgezondheid gedaald onder de 50 procent. Alleen VVD-leider Mark Rutte wordt door de bevolking ontzien.

In het Catshuis wordt, zoals iedere zondag, en petit comité overlegd welk beleid er dinsdag op de persconferentie afgekondigd gaat worden. Het kabinet lijkt zoekt volgens Fresen naar lichte versoepelingen die mogelijk zijn.

In Utrecht werd deze week geëxperimenteerd met onder strikt gecontroleerde omstandigheden het heropenen van het Beatrixtheater. Een deelnemer aan het eerste experiment blijkt achteraf besmet met het coronavirus, meldt RTV Utrecht.

Er is niet veel bekend over de besmette persoon, vertelt de woordvoerder van Fieldlab Evenementen Tim Boersma. “Vanwege de privacy is het volledig anoniem. We weten niet wie het is, maar we weten wel dat het een medewerker betreft en dat deze persoon niet in één van de bubbels zat.” Het zou bijvoorbeeld een medewerker van de organisatie kunnen zijn, maar ook een barvrouw, schoonmaker of iemand van het theater. De medewerker ontwikkelde na het evenement klachten en is afgelopen woensdag getest. Een dag later bleek hij positief te zijn.

In Israël worden de maatregelen versoepeld voor dat deel van de bevolking dat gevaccineerd is, nu zo’n 50 procent. Winkels en scholen gaan grotendeels weer open. Het ministerie van Volksgezondheid heef een app gelanceerd waarmee mensen die gevaccineerd zijn, gebruik kunnen maken van faciliteiten die voor ongevaccineerden taboe blijven. Zo kunnen gevaccineerden weer naar culturele en sportevenementen en gebruik maken van hotels. De versoepelingen zijn mede mogelijk omdat het Pfizer-vaccin dat in Israël is toegepast veel grotere bescherming blijkt te bieden tegen het virus dan verwacht. Niet alleen voorkomt het dat vaccineerden de gevolgen van het virus voelen maar 98 procent van de gevaccineerden wordt ook niet meer besmet. Israël zegt het eerste land ter wereld te zijn dat, dankzij een uitstekende gezondheidszorg, aantoont hoe effectief vaccineren werkt in de strijd tegen het virus.

In Nederland, waar in overeenstemming met de ideeën van Mark Rutte de centrale sturing van de overheid is vernietigd en de gezondheidszorg in zelfstandig scherven gehakt, verloopt de vaccinatiecampagne aanzienlijk minder voorspoedig. Bij Omroep Flevoland steekt burgemeester Gerrit Jan Gorter van Zeewolde zijn frustratie niet onder stoelen of banken en noemt de voortgang “tergend langzaam”. Gorter denkt dat het met de huidige aanpak nog wel een paar jaar gaat duren, meldt de omroep. Inwoners van dorpen in zijn gebied moeten lange reizen maken om een felbegeerde prik te bemachtigen, dat gaat ook nog eens gepaard met onnodige reisbewegingen.