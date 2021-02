Lubach fileert Haagse verslaving aan ‘hard aanpakken’ en Rutte’s kortzichtigheid

Geen video? Klik hier.

Arjen Lubach gaat in op hoe de Tweede Kamer reageerde op de corona-rellen, namelijk door te schreeuwen om hardere straffen voor relschoppers en daar vervolgens mee in te stemmen. Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker nam handenwrijvend een stemmingsuitslag in ontvangst waarmee de wet zo aangepast wordt dat het voor rechtsers onmogelijk is een taakstraf op te leggen. Wie zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld stenen gooien naar de ME, gaat onherroepelijk de cel in. Met vaak levenslange gevolgen. Bijvoorbeeld de dronken man met een uiterst laag IQ die in Amsterdam werd opgepakt.

Lubach laat zien dat de wetswijziging niet alleen overbodig is maar ook contraproductief werkt. Personen die een taakstraf opgelegd krijgen vallen minder vaak in herhaling dan veroordeelden die de cel in moeten. Het middel is dus effectiever dan celstraf maar daar hebben rechtse criminaliteitsbestrijders geen boodschap aan. Die vinden de harde aanpak belangrijker dan het resultaat.

Lubach gaat verder en wijst er op hoe het te herleiden valt tot het kortzichtige denken van Mark Rutte die weigert te kijken naar maatschappelijke omstandigheden of gevolgen. En daar schuilt een reden achter…