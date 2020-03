Lubach fileert schijnheilig jatwerk van Rumag

Arjen Lubach legt in zijn show uit hoe het razendpopulaire online merk Rumag de kluit belazert. Rumag is een marketingbedrijf dat zich voordoet als een club hippe creatieven terwijl het in werkelijkheid schaamteloos teksten van anderen jat en presenteert als van zichzelf.

Het onbeschaamde plagiaat is al opmerkelijk maar nu is het bedrijf nog een stap verder gegaan en doet zich voor als ondersteuner van goede doelen door t-shirts te verkopen waarvan de opbrengst naar het Rode Kruis gaat. Dat wil zeggen een deel van de opbrengst. En een veel kleiner deel dan de argeloze Rumag-fan waarschijnlijk denkt. Zo verdient het bedrijf ook nog eens fors aan de coronacrisis. Rumag verdedigt de handelwijze door te stellen dat ze dan het Rode Kruis beter kunnen helpen. Die bedenkelijke praktijk werd vorige week onthuld door Quote.

Lubach noemt Rumag, waar presentator Humberto Tan in investeerde, “het triestste merk van deze eeuw” en sluit geheel in stijl af met een eigen toepasselijke Rode Kruis actie.