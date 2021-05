Luchtvaart-CEO: open grenzen, ook als daardoor mensen sterven

De directeur van vliegtuigmaatschappij Virgin Australia wil dat Australië de grenzen weer opent, ook als daardoor “sommige mensen zullen overlijden”. Volgens CEO Jayne Hrdlicka is tijd om weer risico’s te nemen, nu er vaccins zijn. “Sommige mensen kunnen overlijden, maar het zullen er minder zijn dan bij de griep.”

“We zijn vergeten dat we door de jaren heen hebben geleerd hoe we met virussen en uitdagingen moeten leven”, meent Hrdlicka. Haar vliegtuigmaatschappij had tijdens de coronacrisis ook de nodige problemen om de uitdagingen het hoofd te bieden, en moest worden gered door een Amerikaans investeringsbedrijf.

De rechtse premier van Australië, Scott Morrison, wil wachten met het toelaten van mensen uit andere landen, omdat het nog niet echt opschiet met de vaccinaties in Australië. Er zijn tot nu toe iets meer dan 3 miljoen prikken gezet op een bevolking van 25 miljoen inwoners. Daarmee doet het land het nog aanmerkelijk slechter dan bijvoorbeeld Nederland, waar inmiddels een slordige 7 miljoen prikken zijn gezet.

De Australische regering wil de grenzen daarom pas halverwege volgend jaar weer openen. Morrison kan daarbij op de steun rekenen van bijna driekwart van de bevolking.

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.