Luchtvaartmaatschappijen bieden ‘vluchten naar nergens’ als nieuw tijdverdrijf

Geen rondje rond de kerk maar een rondvlucht boven het land. De passagiers vertrekken en komen aan op dezelde luchthaven. Volgens de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas waren de tickets voor zo’n pretvlucht binnen tien minuten uitverkocht. Het passagiersvliegtuig vloog daarbij veel lager dan normaal over toeristische attracties als de baai van Sydney en het Ayers Rock ofwel Uluṟu.

Qantas is niet de eerste luchtvaartmaatschappij die dergelijke vluchten naar nergens aanbied om het verlies aan passagiers te compenseren. In onder meer Taiwan werd al eerder zo gevlogen. De service is ook bedoeld om verstokte reizigers toch een beetje het gevoel van hun hobby te geven als de coronacrisis reizen onmogelijk maakt.

Singapore Airlines wilde aanvankelijk ook dergelijke vluchten bieden maar kwam daarvan terug na hevige kritiek. De luchtvaartmaatschappij biedt in plaats daarvan de mogelijkheid om aan boord te dineren. Het toestel blijft daarbij gewoon op het vliegveld staan.

Nederlandse luchtvaartmaatschappijen zijn niet van plan dergelijke vluchten aan te bieden, meldde NH Nieuws vorige maand: