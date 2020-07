Luchtvervuiling veehouderij blijkt belangrijke factor in coronabesmetting

Er zijn ‘overtuigende’ aanwijzingen dat luchtvervuiling aanzienlijk bijdraagt aan het aantal besmettingen met het coronavirus, ziekenhuisopnames en doden. Onderzoek naar de uitbraak van het virus in Nederland wijst er op dat een kleine toename in de langetermijn blootstelling aan vervuilende deeltjes het aantal besmettingen en opnames met tien procent en het aantal doden met vijftien procent doet stijgen.

De onderzoekers bestudeerden Nederland omdat de ergste luchtvervuiling hier niet in steden voorkomt maar als gevolg van de intensieve veehouderij juist op bepaalde plekken op het platteland. Dat stelt de onderzoekers in staat de zogeheten ‘grotestads-factor’, waarbij effecten ook toegeschreven kunnen worden aan andere factoren, te elimineren. Ook slaagden ze er in de effecten van carnaval in de bewuste gebieden waar intensieve veehouderij plaatsvindt, uit te sluiten.

De onderzoekers maken duidelijk dat ze op zich nog geen causaal verband hebben aangetoond dat luchtvervuiling direct leidt tot ernstigere gevolgen van het virus. Daar is meer dataonderzoek naar individuele gevallen voor nodig. De wetenschappers stellen dat kennis over het mogelijke verband belangrijk kan zijn bij de aanpak van nieuwe uitbraken van het coronavirus.

Veel wetenschappers zijn het er over eens dat luchtvervuiling het aantal en de ernst van de besmettingen doet toenemen aangezien de vieze lucht al voor ontstekingen in de longen zorgt en leidt tot hart- en luchtwegziektes die mensen kwetsbaarder maken. Wel wordt verschillend gedacht over de mate van de invloed. Het nieuwe onderzoek wijst er op dat de impact groot is.

Professor Matthew Cole van de Britse University of Birmingham die het onderzoek uitvoerde, zegt tegen The Guardian: “Ik was er echt door getroffen dat er zo’n sterke relatie is.” Zijn team concludeert in een wetenschappelijk artikel dat er overtuigend bewijs is voor een relatie tussen luchtvervuiling, fijnstofconcentraties en gevallen van Covid-19. De resultaten worden gepubliceerd in Environmental and Resource Economics.

cc-foto: Roel Wijnants