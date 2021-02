Luchtvervuiling vergroot de kans op onvruchtbaarheid

Wie een kind wil krijgen, kan maar beter op een plaats gaan wonen waar weinig fijnstof is. Uit een onderzoek naar 18.000 Chinese stellen blijkt dat een toename van 10 microgram fijnstof per kubieke meter lucht al gepaard gaat met een 20 procent grotere kans op onvruchtbaarheid, schrijft The Guardian.

Bij de onderzochte stellen zweefde er gemiddeld 57 microgram fijnstof per kubieke meter in de lucht. In Nederland geldt er een norm van gemiddeld 40 microgram fijnstof per kubieke meter per jaar. Per etmaal geldt er een grenswaarde van 50 microgram die 35 keer per jaar mag worden overschreden. Met name in de buurt van veehouderijen gebeurt dat regelmatig.

Fijnstof veroorzaakt ontstekingen in het lichaam. Die kunnen de productie van sperma en eitjes verstoren, stellen de Chinese wetenschappers. Het is daarnaast al langer bekend dat luchtvervuiling de kans vergroot op een premature geboorte of een laag geboortegewicht.

“Talkrijke onderzoeken hebben al laten zien dat luchtvervuiling gepaard gaat met negatieve gevolgen voor de zwangerschap”, verklaart hoofdonderzoeker Qin Li tegen The Guardian. “Bij ongeveer 30 procent van de onvruchtbare stellen is sprake van onvruchtbaarheid die niet verklaard kan worden.” Li vermoedt dat fijnstof in ieder geval een deel kan verklaren. Andere factoren die een rol spelen bij onvruchtbaarheid, zijn overgewicht, roken en leeftijd.