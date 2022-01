Lufthansa maakt 18.000 vrijwel lege vluchten om ‘slots’ te behouden

Lufthansa heeft bekendgemaakt deze winter 33.000 vluchten te schrappen. Dat hadden er nog 18.000 meer kunnen zijn. De Duitse luchtvaartmaatschappij wordt naar eigen zeggen echter gedwongen duizenden vluchten vrijwel zonder passagiers uit te voeren, omdat het bedrijf anders start- en landingsrechten kwijtraakt.

“Helaas moeten we deze onnodige vluchten maken”, verklaart een woordvoerder van Lufthansa. De Europese Unie eist dat luchtvaartmaatschappijen 80 procent van hun zogeheten ‘slots’ op vliegvelden gebruiken. Doen ze dat niet, dan kunnen ze hun start- en landingsrechten kwijtraken.

Bij de start van de pandemie voerden veel luchtvaartmaatschappijen spookvluchten uit om hun slots niet kwijt te raken. Daarop besloot de EU om de regels op te schorten. Vorig voorjaar werd de verplichting om een minimumaantal vluchten uit te voeren echter weer van kracht.

Met name Aziatische maatschappijen maakten vorig jaar bezwaar tegen de Europese ‘use it or lose it’-regels. Omdat veel Aziatische landen strenge inreisregels hebben, nemen veel minder mensen het vliegtuig van Europa naar Azië.

cc-foto: code83