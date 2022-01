Lullig: man krijgt ondraaglijke penispijn door corona-infectie

Ook een milde corona-infectie kan uiterst vervelende gevolgen hebben. Een 41-jarige Iraniër dacht dat hij het ergste wel had gehad nadat hij moe was thuisgebleven met koorts en een hoestje. Drie weken later kreeg hij echter last van een bloedprop in zijn penisader, melden onderzoekers. Die leidde tot een ondraaglijke pijn.

Het ongemak ontstond nadat de man seks had gehad. Uit een scan bleek dat de prop halverwege de penis ervoor zorgde dat het bloed niet meer kon stromen. De man kreeg bloedverdunners om de problemen te verhelpen. Hoewel de symptomen na twee maanden verdwenen, heeft de man nog altijd last van pijn op de plaats waar de bloedprop zat.

De wetenschappers zijn ervan overtuigd dat covid-19 tot de problemen heeft geleid – het ontstaan van bloedproppen is een bekend neveneffect van een corona-infectie. Het klonteren van bloed zorgt er regelmatig voor dat mensen aan covid-19 overlijden.

De Iraniër is niet de eerste die als gevolg van een coronabesmetting piemelproblemen krijgt. Er zijn verscheidene gevallen bekend van mannen die urenlange erecties hebben als gevolg van bloedproppen.

Een 69-jarige man uit de Amerikaanse staat Ohio had als gevolg van een bloedprop een drie uur durende erectie. Behandeling met ijs hielp niet. Daarom moesten de artsen het bloed afvoeren met behulp van een naald. Niet lang daarna overleed de man door longproblemen.

Bij verscheidene mannen worden de bloedvaten in de penis beschadigd door een coronabesmetting. Voor hen is het lastiger om een erectie te krijgen na een infectie.

