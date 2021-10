Maar 2 pagina’s scriptie Luxemburgse premier zijn geen plagiaat

De Luxemburgse premier Xavier Bettel is in opspraak, nu blijkt dat hij in 1999 bijna zijn hele scriptie over kiesstelsels en de Europese verkiezingen heeft gekopieerd van anderen. Het Luxemburgse medium Reporter.lu kon slechts op 2 van de 56 pagina’s geen geplagieerde passages vinden.

Reporter.lu noemt de scriptie van de liberale politicus “een indrukwekkende mengelmoes van gekopieerde passages die niet aan de gebruikelijke academische eisen voldoen”. Bettel, die sinds 2013 premier is van Luxemburg, kopieerde complete pagina’s uit twee boeken, vier websites en een nieuwsartikel, zonder dit te vermelden. Maar liefst 20 pagina’s waren afkomstig van de website van het Europees Parlement. Alleen enkele alinea’s uit de inleiding en de conclusie zijn van de premier zelf.

De 48-jarige Bettel erkent dat hij het “anders had moeten doen”, maar wijst er ook op dat de scriptie meer dan 20 jaar oud is. Wetenschappers oordelen hard over het plagiaat. “Je kunt niet per ongeluk complete pagina’s kopiëren”, stelt Anna-Lena Högenauer, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Luxemburg.