Meer dan een miljoen Oekraïners gevlucht voor Russisch geweld

Meer dan 1 miljoen mensen zijn Oekraïne ontvlucht sinds Rusland vorige week het land binnenviel. Dat heeft de hoogste baas van de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) Filippo Grandi laten weten. Volgens de VN gaat het om de snelste uitstroom van vluchtelingen deze eeuw. De meeste van hen bevinden zich in Polen.

Grandi voegde aan zijn bericht toe dat nog vele miljoenen meer zijn achtergebleven in Oekraïne en dat het tijd is voor een staakt-het-vuren zodat humanitaire hulp op gang kan komen.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.

For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022